Pierre vacances : Fortement impacté par la crise sanitaire

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie un chiffre d'affaires de 297,2 ME au titre du 1er semestre de l'exercice 2020/2021, selon le reporting opérationnel, soit un recul de 57,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe fait en effet face à une forte contraction de son activité touristique (Center Parcs Europe, Pierre & Vacances Tourisme Europe, Adagio), avec une baisse de 76,6% au 1er trimestre et de 69,9% au second



Dans ce contexte, et en l'absence de visibilité sur la sortie de la crise sanitaire, une procédure amiable de conciliation à l'initiative du Groupe a été ouverte le 2 février par le Président du Tribunal de commerce de Paris pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogeable, indique Pierre & Vacances.



Cette procédure de prévention a pour objectif d'aboutir à des solutions amiables avec les principaux partenaires du Groupe. Les discussions se poursuivent d'ailleurs entre le Groupe et ses différents partenaires afin d'obtenir la mise en place d'un nouveau financement en dette d'un montant total en principal d'au moins 250 millions d'euros.



'Confiant en sa capacité à rebondir dès la réouverture de ses Résidences et Domaines, le Groupe finalise un nouveau plan stratégique ' RE-INVENTION ', qui sera présenté début mai et fixera notamment les nouveaux objectifs du Groupe', indique-t-il.



