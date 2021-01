Pierre vacances : Départ du DG, Oddo dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué publié hier soir, le groupe Pierre & Vacances a annoncé le départ surprise de son directeur général, 'une déception' pour Oddo dans la mesure où, depuis son arrivée en septembre 2019, Yann Caillère avait oeuvré à 'la bonne exécution du plan stratégique' visant à accélérer la transformation du groupe.



Réuni hier, le conseil d'administration a nommé Franck Gervais (passé par le groupe Accor et la SNCF) aux fonctions de directeur général, à compter de ce jour.



Compte tenu de la crise sanitaire 'les performances opérationnelles et la génération de trésorerie ne permettent pas d'envisager un retour à la profitabilité dès l'exercice 2020/21' a indiqué le groupe Pierre & Vacances, assurant toutefois 'disposer à date d'une liquidité suffisante pour surmonter la crise sur un horizon de douze mois', rapporte Oddo.



Dans ce contexte, le broker abaisse son estimation de CA annuel 2021 pour Pierre & Vacances de 7% à 1397.4 ME assorti d'un ROC à -27 ME (vs 12.9 ME précédemment).



Le bureau d'analyses dégrade donc son opinion sur le titre, passant de 'achat' à 'neutre', tout en abaissant son objectif de cours à 15 euros, contre 22 euros précédemment.





