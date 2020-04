Pierre vacances : Dans le rouge après son CA semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Pierre & Vacances recule de 2,2%, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires du premier semestre 2019-20 de 628,7 millions d'euros, en retrait de 5,7% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent.



Oddo BHF note que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre comptable (clos à fin mars) s'est inscrit en recul de 7%, dont un repli de 10,5% en tourisme, et que le groupe a fait part d'une suspension des charges de loyers et de recours au chômage partiel.



S'il réaffirme son opinion 'achat' sur Pierre & Vacances, le bureau d'études réduit son objectif de cours de 30 à 17 euros, dans le sillage d'estimations 2020 fortement abaissées pour le groupe d'immobilier et de tourisme.



