Pierre vacances : CA en hausse de 9,9% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances publie un CA groupe au 1er trimestre de 390,7 ME en hausse de 9,9% par rapport à la même période lors de l'exercice précédent, selon son propre reporting opérationnel qu'il juge 'plus représentatif de son activité'.



Le chiffre d'affaires Hébergement s'élève à 272,4 millions d'euros, en croissance de +19,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires des autres activités touristiques ressort à 71,2 ME, en croissance de 18,7% , porté par la hausse des ventes sur sites (+22,1%, s'inscrivant dans la tendance observée sur l'activité hébergement) et la progression de l'activité de distribution et de gestion demaeva.com(+3,6% sur le trimestre).



Enfin, le chiffre d'affaires des autres activités s'établit à 47,1 millions d'euros,à comparer à 67,8 millions d'euros au 1ertrimestre 2021/2022 (retrait sans incidence significative sur l'EBITDA).



'Compte tenu du portefeuille de réservations à date sur le 2èmetrimestre de l'exercice 2022/2023, le Groupe anticipe à ce jour une poursuite de la croissance de l'activité en comparaison avec le 2èmetrimestre 2021/2022, sur l'ensemble des marques', indique Pierre & Vacances.



