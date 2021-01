Pierre vacances : Arrivée d'un nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances-Center Parcs annonce que le conseil d'administration a nommé Franck Gervais, pour succéder à Yann Caillère aux fonctions de directeur général du groupe. Sa prise de fonction interviendra ce 7 janvier 2021.



Franck Gervais a piloté avec succès pendant trois ans la transformation du secteur Europe du groupe Accor. Auparavant, au sein du groupe SNCF, il a assuré les fonctions de directeur général successivement de Thalys, puis de Voyages-SNCF.com.



'Cette combinaison d'expérience opérationnelle-digitale-marketing, de vision stratégique et de leadership reconnu, trouvera sa pleine application dans la conduite du groupe vers l'avenir', commente le groupe d'immobilier et de tourisme.



