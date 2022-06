Philips kon : Wim Appelo nommé directeur des opérations

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi la nomination de Willem Appelo au poste de directeur des opérations, en remplacement de Sophie Bechu qui a prévu de prendre sa retraite l'an prochain.



Wim Appelo, un cadre néerlandais âgé de 58 ans, avait précédemment été responsable de la stratégie du géant américain de la santé Johnson & Johnson en matière d'approvisionnement et d'innovation.



Il collaborait depuis un an avec plusieurs sociétés de 'private equity' spécialisées dans le domaine de la technologie médicale.



Appelo succédera en date du 1er octobre à Sophie Bechu, qui avait rejoint Philips en 2016, et qui se concentrera sur une série de projets ciblés avant de prendre sa retraite à la fin du mois de janvier 2023.



