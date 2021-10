Philips kon : Veut renforcer la durabilité de ses fournisseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips annonce aujourd'hui renforcer le programme de durabilité de ses fournisseurs, avec l'objectif qu'au moins 50% d'entre-eux (sur la base des dépenses) s'engagent à atteindre des objectifs chiffrés de réduction des émissions de CO₂ d'ici 2025.



En cas de succès, cette initiative permettrait de décarboner la chaîne d'approvisionnement de Philips avec un potentiel de réduction des émissions carbonées sept fois plus important que les propres opérations de Philips.



La société indique qu'elle communiquera régulièrement sur les progrès de cette initiative, à l'occasion de la publication de son rapport annuel.



' Au cours des dernières années, nous avons fait des progrès majeurs dans la réduction de nos propres émissions de gaz à effet de serre ', assure Frans van Houten, directeur général de Philips.



' Nous utilisons maintenant ce que nous avons appris pour renforcer et étendre ce succès avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, où l'impact environnemental global peut être encore plus important ', indique-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.