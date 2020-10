Philips kon : Vers un centre d'excellence à Singapour

(CercleFinance.com) - Philips indique travailler avec le Singapore General Hospital pour construire un centre d'excellence, visant à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients, en réponse à une demande accrue en diagnostic du cancer à Singapour.



Situé au sein de l'unité pathologie de l'hôpital, le nouveau laboratoire utilisera les équipements et services de diagnostic, de formation et de recherche-développement (R&D) du groupe néerlandais de technologies médicales.



