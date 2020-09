Philips kon : Un partenariat stratégique avec un hôpital aux USA

(CercleFinance.com) - L'hôpital général de Tampa, en Floride (USA), a officialisé la signature d'un partenariat stratégique pendant sept ans avec Philips dans le but d'innover et améliorer l'expérience de ses patients.



Le centre hospitalier, l'un des plus grands du pays, profitera ainsi des dernières innovations de Philips ce qui lui permettra ' de continuer à fournir des soins de classe mondiale tout en réduisant les coûts ', dixit le communiqué de l'établissement.



Il est déjà prévu que l'hôpital remplace tous les moniteurs au chevet des patients et modernise l'équipement d'imagerie dans les laboratoires et les salles de radiologie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PHILIPS KON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok