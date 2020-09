Philips kon : UBS maintient sa recommandation sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Philips, mais réduit son objectif de prix de 48 euros à 47 euros pour tenir compte de l'arrêt partiel du contrat portant sur la livraison de 43.000 ventilateurs EV300 au gouvernement américain.



Le groupe néerlandais a déclaré hier qu'il avait été informé de la résiliation partielle d'un accord avec les États-Unis pour la fourniture de 43 000 ventilateurs hospitaliers jusqu'en décembre 2020.



Philips achèvera ses livraisons ce mois-ci, avec un total de 12 300 ventilateurs fournis, ce qui signifie que la société ne fournira pas les 30 700 ventilateurs restants.



'Philips a ajouté des lignes de fabrication et multiplié par quatre sa production pour répondre à une demande plus élevée de ventilation', a indiqué UBS dans une note.



Le courtier a rappelé que Philips avait reçu une lettre de la Chambre des représentants américaine affirmant que Philips avait eu des retards en 2017-2018 qui avaient provoqué des échecs contractuels pour les ventilateurs et que le gouvernement a payé des prix plus élevés que nécessaire.



Philips a nié cette déclaration, affirmant qu'elle n'avait pas augmenté les prix pour profiter de la crise, a déclaré UBS.



