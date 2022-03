Philips kon : UBS dégrade son conseil à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Philips, qu'il ramène de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 49 à 29 euros.



Dans une note de recherche, le courtier suisse explique que la valorisation du titre de l'équipementier de santé néerlandais ne lui semble pas suffisamment attractive au vu des incertitudes qui entourent le règlement du dossier sur ses ventilateurs potentiellement dangereux pour la santé.



Le groupe a débuté un processus de litige aux Etats-Unis, souligne le broker, mais il est pour l'instant impossible de déterminer quel sera le nombre de plaignants ou la somme qui sera alloué à chacun.



'Nous n'attendons aucune clarification concernant le contentieux, ni rebond de l'activité de traitement contre l'apnée du sommeil, au cours des 12 prochain mois, au moins, et dégradons en conséquence notre recommandation sur les titres', indique UBS.



