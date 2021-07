Philips kon : Teste un autre protocole de prise en charge des AVC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui avoir recruté un premier patient dans le cadre d'une étude conduite à l'hôpital universitaire Vall d'Hebron de Barcelone visant a évaluer si le protocole de travail 'Direct to Angio Suite', c'est-à-dire le fait de réaliser directement une angiographie, pouvait améliorer les résultats pour les patients victimes d'un AVC à fenêtre temporelle précoce (moins de six heures après le début de l'AVC).



Il s'agira donc de comparer si le diagnostic de l'AVC combiné à un traitement dans la même salle est plus efficace que l'approche conventionnelle consistant à diagnostiquer les patients pour un traitement dans la salle de tomodensitométrie ou d'IRM, puis à les traiter dans une salle d'angio séparée.



'L'approche Direct to Angio Suite pourrait potentiellement réduire le délai de traitement pour les patients victimes d'un AVC à fenêtre temporelle précoce pour lesquels chaque seconde compte', estime Philips.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.