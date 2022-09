Philips kon : Société Générale relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale a relevé mardi sa recommandation sur le titre Philips, passant de 'conserver' à 'achat', principalement en raison de questions de valorisation.



'A ses niveaux actuels, nous pensons que l'action est valorisée de manière particulièrement peu exigeante et qu'elle intègre toutes les mauvaises nouvelles, une perspective reflétée dans notre modèle (qui fait apparaître des prévisions bien en-dessous de celles du consensus)', indique la banque française.



SG souligne que les inquiétudes entourant le rappel des produits respiratoires du groupe néerlandais devraient s'apaiser à partir du troisième trimestre, ce qui devrait permettre à l'équipementier de santé de relancer son activité en la matière.



L'établissement hexagonal exclut toutefois que le programme de réduction de coûts, qui vise 500 millions d'euros d'économies annuelles, s'avère suffisant pour compenser les tensions inflationnistes actuelles.



Du fait d'un léger recul du groupe dans son classement en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de la première à la deuxième place, SocGen abaisse son objectif de cours sur le titre de 22,4 à 21 euros.



