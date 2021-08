Philips kon : Retenu par un hôpital new-yorkais

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi que l'hôpital Langone de New York allait intégrer sa solution de profilage génomique Philips Genomics Workspace au sein de son système électronique de dossiers médicaux.



L'idée est de permettre des tests de séquençage susceptibles de mieux guider les décisions de traitement et les parcours de soins pour les patients ayant reçu un diagnostic de cancer.



Cette annonce intervient alors que le centre médical Langone a reçu au début du mois le feu vert de la FDA pour le démarrage de son laboratoire permettant de détecter des mutations ADN de 607 gènes liés au développement de plusieurs tumeurs.



