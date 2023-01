Philips kon : Résultats de 4ème trimestre supérieurs aux attentes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé lundi un bénéfice trimestriel en hausse et meilleur que prévu, notamment grâce à la normalisation de sa chaîne d'approvisionnement, et dévoilé un plan destiné à créer de la valeur via une structure opérationnelle simplifiée.



Le groupe néerlandais dit avoir dégagé sur les trois derniers mois de l'année 2022 un bénéfice opérationnel de 171 million d'euros, contre 162 millions d'euros un an plus tôt.



Son résultat courant (EBITA) ajusté s'est, lui, élevé à 651 millions d'euros, à comparer avec 647 millions d'euros au quatrième trimestre 2021.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 5,4 milliards d'euros, soit une croissance de 3% à données comparables.



A l'occasion de la publication de ces résultats trimestriels, meilleurs qu'attendus, le nouveau directeur général, Roy Jakobs, a présenté un plan stratégique axé sur la croissance organique et sur un modèle opérationnel plus 'agile'.



La fabricant de matériel médical, qui avait déjà annoncé 4000 suppressions de postes en octobre dernier, prévoit ainsi 6000 nouveaux licenciements à horizon 2025.



Il compte actuellement un effectif de 77.000 personnes.



Pour 2023, Philips prévoit de générer une croissance à données comparables de ses ventes allant de 0% à 5% pour une marge EBITA ajustée de 5% à 10%. Cette dernière était ressortie à 7,4% l'an dernier.



Toutes ces annonces faisaient grimper l'action de 5,2% lundi matin, soit la plus forte hausse d'un indice AEX qui perdait autour de 1%. Le titre revient ainsi en direction de ses meilleurs niveaux depuis l'automne dernier.



