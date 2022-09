Philips kon : Règlement d'un litige aux USA

(CercleFinance.com) - Une filiale de Philips a accepté de verser 24 millions de dollars en l'échange de l'abandon de poursuites concernant le versement de commissions illicites aux Etats-Unis, a annoncé le Département de la Justice.



En payant des dessous de table aux distributeurs d'équipements médicaux afin d'obtenir des référencements de patients, Philips RS North America, anciennement Respironics, a corrompu les systèmes fédéraux d'assurance maladie tels que Medicare et Medicaid en trahissant les besoins des patients, estime le gouvernement américain.



Selon le communiqué du DoJ, Respironics a conduit les distributeurs à soumettre des demandes pour des ventilateurs, des concentrateurs d'oxygène et d'autres appareils de protection respiratoire qui étaient des 'faux' dans la mesure où l'entreprise versait des commission illégales à ces mêmes fournisseurs.



