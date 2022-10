Philips kon : Recul de 5% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a fourni une mise à jour de ses résultats du troisième trimestre 2022, marqué par des performances financières largement affectées par les difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement qui ont été plus importantes que prévu.



Le chiffre d'affaires du groupe d'électronique médicale devrait s'élever à environ 4,3 milliards d'euros, avec une baisse des ventes comparables d'environ 5%, et l'EBITA ajusté devrait être d'environ 210 millions, soit environ 5% du chiffre d'affaires.



Les commandes comparables du trimestre ont diminué d'environ 6%. Philips prévoit d'enregistrer une charge hors trésorerie de 1,3 milliard d'euros pour la dépréciation du goodwill de son activité Sleep & Respiratory Care (Philips Respironics).



En termes de perspectives, Philips prévoit une baisse des ventes comparables dans le milieu de la plage à un chiffre pour le quatrième trimestre de 2022, avec une marge d'EBITA ajusté dans le haut de la plage à un chiffre ou à deux chiffres.



