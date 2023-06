Philips kon : Rachat d'actions pour des programmes d'attribution

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 132 millions d'euros visant à couvrir ses programmes d'attribution d'actions aux salariés.



Le spécialiste néerlandais des matériels de santé précise que le programme portera sur un nombre d'actions maximum de 7,1 millions de titres sur une période devant s'étaler entre la fin du deuxième trimestre et le troisième trimestre.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des autorisations données par son assemblée générale des actionnaires du 9 mai dernier.



Philips prévoit de prendre livraison des actions rachetées en 2024 et 2025.



