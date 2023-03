Philips kon : Partenariat stratégique avec un hôpital à Gibraltar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fabricant néerlandais d'équipements pour la santé Philips a annoncé mardi avoir avoir conclu un partenariat stratégique de 16 ans avec St Bernard's, le seul hôpital de Gibraltar.



Ce contrat vise à développer un pôle spécialisé dans les soins cardiaques, un projet dont la construction doit démarrer à la fin de l'année, et ce pour une durée de neuf à 12 mois.



Ces nouvelles installations doivent permettre à l'hôpital de fonctionner à plein régime et de traiter un plus grand nombre de patients grâce à la mise en place de nouvelles technologies telles que l'angioplastie coronaire, les cathéters pour traiter les blocages artériels et le remplacement non-invasif de valves cardiaques.



Parallèlement, les systèmes Philips existants seront remplacés par des technologies plus récentes, y compris dans deux salles de radiologie, avec de nouveaux systèmes d'imagerie radio mobile en temps réel et du matériel d'échographie.



Un nouveau système de scanner doit par ailleurs permettre de réduire les retards dans les diagnostics.



L'accord, qui doit s'accompagner de la signature d'un contrat de maintenance, vise à éviter aux habitants du territoire britannique d'avoir à traverser la frontière pour aller se soigner en Espagne.



