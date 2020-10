Philips kon : Partenariat avec un hôpital indonésien

(CercleFinance.com) - Philips fait part d'un accord de partenariat stratégique de sept ans avec le Mandaya Royal Hospital Puri, en Indonésie, pour lui fournir une gamme complète de solutions et technologies médicales de classe mondiale.



L'accord porte notamment sur des technologies d'imagerie et de thérapie guidée par l'image, ainsi que des solutions d'informatique intégrée et de surveillance connectée pour soutenir une prestation de soins cliniques de premier ordre.



Devant ouvrir début 2021, le Mandaya Royal Hospital Puri disposera notamment de plus de 350 lits, six théâtres d'opération et plus de 100 salles d'examen ambulatoires. Il devrait recevoir plus d'un millier de patients par jour.



