Philips kon : Partenariat avec un hôpital de Philadelphie

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique de cinq ans avec le Lankenau Heart Institute, un hôpital basé à Philadelphie, autour des questions liées à la santé cardiovasculaire.



Dans son communiqué, le fabricant néerlandais de matériel pour la santé explique que l'accord vise à développer un écosystème devant permettre à l'établissement américain de standardiser les outils technologiques à travers ses structures.



L'objectif, selon Philips, est de 'débloquer' les données-patients afin de prendre les meilleures décisions cliniques, tout en optimisant les flux de travail et l'expérience du personnel.



Le Lankenau Heart Institute appartient au groupe de santé Main Line Health, également propriétaire des Bryn Mawr Hospital, Paoli Hospital et Riddle Hospital.



