Philips kon : Partenariat avec Orbita dans la télésanté

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec Orbita, une plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle dédiée au secteur de la santé.



Le groupe néerlandais explique vouloir développer, en collaboration avec l'entreprise américaine, des assistants virtuels de nouvelle génération destinés à enrichir ses applications de santé grand public et ses outils d'accompagnement des patients.



Pour mémoire, Philips détient une participation minoritaire au sein du capital d'Orbita depuis mai 2020.



La plateforme d'Orbita permet aux développeurs et au personnel non-technique de créer et de gérer des assistants virtuels en mode 'cloud' et de les déployer sur des applications de chat Web ou mobiles, sur SMS ou via des services de réponse vocale interactive.



