Philips kon : Partenaire technologique du CHU de Rennes

(CercleFinance.com) - Philips annonce la signature d'un partenariat technologique et d'innovation de cinq ans avec le CHU de Rennes.



Cet accord vise à soutenir le diagnostic, l'imagerie interventionnelle, le suivi et la gestion des patients, mais aussi à entreprendre des recherches cliniques et tirer parti des écosystèmes d'innovation ouverte de Philips et du CHU de Rennes pour soutenir le développement des startups françaises, assurent les partenaires.



Philips fournira de nouvelles technologies médicales ainsi que des services de gestion et de maintenance pour les modalités d'imagerie diagnostique et interventionnelle de l'hôpital (IRM, TDM et thérapie guidée par l'image).



Ce partenariat vise également à 'codévelopper des algorithmes d'IA pour améliorer la prise en charge des patients les plus aigus, en particulier ceux des soins intensifs', a déclaré David Corcos, directeur général de Philips France.





