Philips kon : Oddo réitère sa recommandation sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo estime que Philips a publié ce matin des résultats du 4ème trimestre qui se révèlent légèrement supérieurs aux attentes (+2% au niveau de l'EBITA ajusté), sur la base du consensus fourni par la société.



' Le chiffre d'affaires progresse de 6.6% en comparable et l'EBITA ajusté s'établit à 1 139 ME (consensus à 1 118 ME), portant la marge d'EBITA ajustée à 19.0% (soit +110 pb). Le résultat net atteint 607 ME et le groupe va proposer 0.85 E par action de dividende, stable par rapport à l'année dernière ' souligne le bureau d'analyses.



' Nous estimons que le T1 présente des comparables favorables pour la division Personal Health (-12.8% de CA en organique au T1 2019) et que le groupe devrait donc être raisonnablement optimiste pour le trimestre à venir ' indique Oddo.



L'analyste estime que les objectifs de moyen terme fixés récemment par le groupe lui semblent ambitieux. ' Le consensus est, par ailleurs déjà, dans le milieu de fourchette des objectifs '. Oddo réitère sa recommandation Neutre sur le titre avec un objectif de 45 E.



