Philips kon : Oddo réitère sa recommandation sur le titre

(CercleFinance.com) - Pour le second tour des offres soumises en vue de racheter l'activité Domestic appliances, plusieurs groupes seraient encore en lice selon Bloomberg parmi lesquels le groupe chinois CDH Investments et le fabricant chinois d'appareils électroménagers TCL Technology Group Corp (en partenariat avec Citic Capital) ou encore Hillhouse Capital (fonds d'investissement centré sur l'Asie) rapporte ce matin Oddo.



' Philips espère finaliser l'opération sur Domestic appliances au 3ème trimestre 2021, soit sous la forme d'une cession, soit sous la forme d'une IPO '.



Domestic appliances a réalisé 2.3 MdE de chiffre d'affaires en 2019, soit environ 12% du CA du groupe et une marge d'EBITA que Oddo estime à 11-12%. La croissance de l'activité en 2019 avait été de 5%.



Domestic appliances pourrait être valorisé entre 2,8 MdE et 3,3 MdE. Le cash servira à des acquisitions indique l'analyste.



' Philips nous semble bien armé pour capturer le potentiel futur du marché de l'équipement médical. Cependant, les objectifs de moyen terme fixés récemment par le groupe nous semblent ambitieux. Le consensus est par ailleurs dans la fourchette (ou dans le haut pour la marge) des objectifs ' rajoute Oddo.



Oddo réitère sa recommandation Neutre sur le titre avec un objectif de 45 E.



