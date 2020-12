Philips kon : Oddo maintient sa recommandation 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le 4e trimestre de Philips 'devrait voir un début de normalisation après l'exceptionnelle hausse des commandes et de l'activité Connected Care (monitoring et appareils de ventilation) ces derniers mois'.



Le bureau d'analyses ajuste toutefois 'en légère baisse' ses estimations du 4e trimestre au niveau du groupe, arguant que le 2ème confinement a 'conduit à nouveau à plusieurs reports d'opérations non urgentes et impactant un certain nombre de commandes'.



'Nos BPA 2020 sont révisés en baisse de 2%', poursuit l'analyste. Oddo maintient ainsi sa recommandation 'neutre' sur le titre Philips, avec un objectif de cours de 45 euros.





