Philips kon : Oddo confirme son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - Le groupe a lancé une offre sur la société américaine BioTelemetry. Cette société est spécialisée dans le diagnostic et la surveillance des troubles du rythme cardiaque (85% du chiffre d'affaires).



Philips lance une offre sur BioTelemetry à 72 $ par action soit une prime de 16,5% par rapport au dernier cours (le titre est en hausse de 33% depuis le début de l'année).



' Le groupe estime que BioTelemetry devrait être capable de générer une croissance à 2 chiffres de son activité dans les prochaines années et une marge d'EBITA supérieure à 20% en 2025 ' indique Oddo.



' Les multiples en 1ère approche semblent élevés et l'acquisition sera neutre sur les BPA 2021. Le potentiel de croissance nous semble en revanche attractif ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 45 E.



