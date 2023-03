Philips kon : Nouvelle dirigeante pour les appareils connectés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé lundi avoir recruté Julia Strandberg, une cadre dirigeante âgée d'une quarantaine d'année, pour prendre la tête de sa division d'appareils connectés, qui doit notamment inclure ses dispositifs de thérapie du sommeil.



Julia Strandberg, qui est aujourd'hui la directrice commerciale du groupe de santé numérique Pear Therapeutics, a prévu de rejoindre le fabricant néerlandais d'équipements pour la santé à compter du 24 avril prochain.



Au-delà des matériels d'assistante respiratoires, qui font actuellement l'objet d'un large rappel aux Etats-Unis en raison de problèmes liés à leur mousse isolante, son périmètre d'activité inclura également les outils informatiques liées à la radiologie et à la cardiologie.



Lors de sa carrière, Julia Strandberg est notamment passée chez l'équipementier médical Medtronic, le spécialiste des produits de soins de santé Covidien et le conglomérat industriel 3M.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.