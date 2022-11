Philips kon : Nouveaux problèmes avec les appareils respiratoires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La FDA américaine a annoncé vendredi dernier que Philips l'avait informé de deux nouveaux problèmes potentiels concernant ses appareils d'assistance respiratoire qui avaient fait l'objet d'un rappel en juin 2021.



L'autorité sanitaire américaine indique que le groupe néerlandais lui a dit avoir identifié un risque éventuel de séparation de la nouvelle mousse en silicone utilisée pour remplacer la mousse de polyuréthane à base de polyester controversée qui était à l'origine du rappel.



La FDA explique que ce composé peut en effet se séparer du support en plastique du dispositif et avoir un impact sur ses performances en bloquant l'entrée d'air et en diminuant ainsi la pression inspiratoire.



Autre difficulté, des traces de particules ont été retrouvées dans le circuit d'air de certains ventilateurs réparés et remplacés, qui se sont révélées être dans certains cas des résidus de mousse d'insonorisation en polyuréthane à base de polyester (PE-PUR)



En 2021, Philips avait dû lancer une notification de rappel sur certains de ses appareils d'assistance respiratoire afin de limiter les risques potentiels pour la santé liés à cette mousse d'insonorisation.



Suite à cette annonce, l'action Philips cédait 2,5% lundi à la Bourse d'Amsterdam, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice AEX en début d'après-midi.



