Philips kon : Mis à l'honneur pour sa politique ESG

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui que sa stratégie visant à faire des affaires de manière responsable et durable avait été reconnue par S&P Global Ratings: la société a en effet reçu la note de 90/100, soit la plus élevée attribuée par S&P Global Ratings à ce jour, pour sa politique ESG.



L'évaluation ESG de S&P Global Ratings évalue la stratégie ESG d'une entreprise et sa capacité à se préparer aux potentiels risques et opportunités.



'Je suis fier que cet engagement ait de nouveau été reconnu en externe', a déclaré Frans van Houten, directeur général de Philips. 'Cela envoie un message fort aux investisseurs et aux autres parties prenantes, qui considèrent de plus en plus les actions ESG d'une entreprise comme une mesure de son engagement à faire des affaires de manière responsable et durable'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel