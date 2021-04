Philips kon : Les trimestriels occultés par une provision

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a fait état lundi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, une performance toutefois occultée par l'annonce d'une provision de 250 millions d'euros constituée au titre de problèmes de qualité sur ses équipements pour le sommeil et les troubles respiratoires.



Le fabricant de matériel de santé explique avoir identifié des risques potentiels liés à la mousse antibruit utilisée dans la conception de certains de ses appareils, un constat qui l'a conduit à se manifester auprès des autorités réglementaires.



Compte tenu de la portée des mesures 'préventives' envisagées, Philips indique avoir comptabilisé une provision de 250 millions d'euros au titre du dossier.



Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe néerlandais accuse donc une perte opérationnelle de 34 millions d'euros, mais son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) ressort lui à 362 million d'euros, contre 208 millions d'euros un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes financiers anticipaient un Ebita ajusté de 326 millions d'euros.



La croissance des ventes à périmètre comparable s'est établie à 9% au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a atteint 3,8 milliards d'euros, un niveau supérieur aux 3,7 milliards anticipés par le consensus.



Vers 9h30, le titre Philips accusait un repli de l'ordre de 2,5% à la Bourse d'Amsterdam après toutes ces annonces.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.