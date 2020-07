Philips kon : Les résultats du T2 2020 en retrait

(CercleFinance.com) - Le groupe Philips affiche ce lundi, au titre du deuxième trimestre 2020, un BPA ajusté des opérations poursuivies de 0,35 euro, à comparer à 0,42 euro un an plus tôt, avec une marge d'EBITA ajustée en retrait de -2,3 points à 9,5%.



A 4,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe d'électronique néerlandais -recentré sur les équipements pour la santé- a reculé de -6% en données comparables, même si les prises de commandes en comparable s'affichent en hausse de +27%.





