Philips kon : Le titre grimpe, nouvelles rassurantes des USA

(CercleFinance.com) - L'action Philips a ouvert en forte hausse jeudi matin, des nouvelles rassurantes concernant un dossier réglementaire américain incitant les investisseurs à revenir sur la valeur.



Vers 9h45, le titre bondit de presque 5% dans un marché boursier néerlandais en légère hausse, qui voit l'indice AEX progresser de moins de 0,4%.



Le spécialiste néerlandais des équipements de santé a rendu publiques ce matin les conclusions d'une enquête indépendante menée sur la sécurité de ses systèmes de ventilation, qui font l'objet d'un rappel aux Etats-Unis.



D'après le groupe basé à Amsterdam, les organismes de certification et les experts indépendants avec lesquels il a collaboré ont conclu que la mousse à base de silicone utilisée dans la fabrication de ses appareils d'assistance respiratoire à domicile 'DreamStation' ne présentait pas de risques de santé sur le long terme pour la santé de ses patients.



Philips précise que ces résultats portent uniquement sur la première génération de ses dispositifs DreamStation, qui constituaient la plus grande partie des références concernées par le rappel de produits.



L'enquête avait été diligentée suite à des remarques formulées par la FDA, l'autorité sanitaire américaine, qui s'inquiétait de l'utilisation d'une mousse à base de silicone s'apparentant selon elle à une catégorie de produits chimiques polluants dénommés composés organiques volatils (COV).



La FDA avait demandé à Philips de retenir les services d'un laboratoire indépendant afin d'effectuer des tests supplémentaires et de déterminer, le cas échéant, les risques potentiels de sécurité posés par ces produits.



