Philips kon : Le BPA ajusté progresse au 4e trimestre (+13,2%)

(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre de son exercice, Philips a enregistré un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros sur la période, avec une hausse des ventes de 7%.



Le résultat opérationnel s'améliore, à 795 millions d'euros, contre 730 millions d'euros au 4e trimestre 2019. Le BPA ajusté s'établit ainsi à 0,94 euro, contre 0,83 euro un an plus tôt - soit une hausse de 13,2%.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires atteint 19,5 milliards d'euros, avec une croissance des ventes de 3%.



Le résultat opérationnel s'élève à 1542 millions d'euros, contre 1644 millions d'euros en 2019, soit un BPA ajusté de 1,98 euros sur l'année, en ligne avec 2019.



