Philips kon : Lancement de la Virtual Care Station

(CercleFinance.com) - Le groupe Philips annonce ce jour le lancement de la Virtual Care Station, un 'hub' de télésanté qui offre des services de soins virtuels dans des emplacements pratiques tels que des magasins de détail, des bibliothèques , mairies et universités.



'La solution basée sur des pods connecte les réseaux de prestataires et d'assurance, permettant aux prestataires de soins de santé et aux patients d'avoir un choix de soins local et communautaire', détaille le groupe.



La Virtual Care Station est basé sur une technologie développée pour le programme ATLAS (Accessing Telehealth through Local Area Stations), qui a été créé pour répondre aux besoins de santé des vétérans américains.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PHILIPS KON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok