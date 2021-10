Philips kon : Lancement d'une solution de coaching pédiatrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui le lancement de 'Philips Pediatric Coaching', une solution holistique conçue pour proposer une expérience moins stressante aux jeunes enfants subissant des examens IRM.

L'idée est de pouvoir accompagner les enfants tout au long de la procédure d'IRMet d'améliorer leur expérience, via une approche ludique s'appuyant sur une application mobile.



Avec Philips Pediatric Coaching, les enfants pourront se préparer à leur IRM depuis la maison, en interagissant avec des personnages et des voix (Ollie l'éléphant et ses amis), qu'ils retrouveront aussi à l'hôpital et lors de la procédure d'IRM.



'En tant qu'adultes, beaucoup d'entre nous peuvent ressentir de l'anxiété et du stress lors d'un examen IRM, et cela est particulièrement vrai pour nos patients les plus jeunes. En supprimant les facteurs qui peuvent déclencher le stress, nous améliorons l'expérience d'engagement des patients pédiatriques pour aider à améliorer les résultats ', a commenté Werner Satter, directeur général de Philips Healthcare Environment and Experience Design.



