Philips kon : Lance un nouvel ECG pour les essais décentralisés

(CercleFinance.com) - Philips présente la première solution intégrée d'ECG (électrocardiogramme) à 12 dérivations, prévue la tenue d'essais cliniques décentralisés.



Philips élargit ainsi son portefeuille dédié à la surveillance cardiaque à distance avec un ECG présenté comme 'de qualité clinique' qui permet aux patients de réduire le fardeau des déplacements à l'hôpital ou en clinique lors des tests.



La société rappelle que l'attrition des patients est l'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les promoteurs d'essais cliniques, conduisant à conduire à des essais plus longs et plus coûteux nécessitant des taux de recrutement plus élevés qu'optimaux pour compenser.



Le retrait volontaire du patient est souvent lié à la progression de la maladie ou aux inconvénients prolongés du respect des schémas thérapeutiques et des visites répétitives sur le site





