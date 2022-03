Philips kon : La FDA valide un outil de diagnostic à distance

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé vendredi que la FDA avait approuvé l'utilisation de sa solution de diagnostic à distance 'Collaboration Live' sur diverses plateformes mobiles.



Disponible sur les systèmes d'échographie Epiq et Affiniti, l'outil 'Collaboration Live' permet aux médecins de collaborer en temps réel afin d'analyser des images ou formuler un diagnostic.



Les professionnels de santé peuvent utiliser du texte, un appel vocal, le partage d'écran, la diffusion par webcam et le contrôle à distance pour fournir des consultations à distance, même dans le cadre d'examens complexes.



Philips explique que cet outil est idéal pour éviter d'exposer les soignants et les patients à des maladies infectieuses telles que la Covid-19.



