Philips kon : J.P. Morgan dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Philips, ramenée de 'neutre' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours revu à la baisse de 26,5 à 21,3 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire fait valoir que la performance boursière du spécialiste des équipements pour la santé a certes été peu reluisante, mais qu'elle n'a en réalité fait que suivre celle du marché.



L'analyste en veut pour preuve que l'action se négocie aujourd'hui sur la base d'un PER de 15,3x, contre 13,2x pour l'ensemble du marché.



Pour J.P. Morgan, le profil risque/rendement du titre reste peu attrayant au vu de la faible croissance affichée par le groupe néerlandais au premier trimestre, de la détérioration apparente de la situation de son activité d'appareils de ventilation et de l'état de la demande en Chine.



Le professionnel estime donc que la valorisation actuelle n'est pas justifiée au vu du risque entourant de potentielles révisions à la baisse des perspectives de résultats.



