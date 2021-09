Philips kon : Jefferies initie une couverture à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies initie une couverture de Philips avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 55 euros, déclarant percevoir un rapport risque-rendement favorable sur le titre du fournisseur néerlandais d'équipements médicaux.



'Les fondamentaux sectoriels attrayants combinés à des barrières à l'entrée élevées soutiennent notre prévision d'un taux de croissance annuel moyen de 5% des revenus. Avec un mix positif, cela conduit à une croissance du BPA ajusté de 8,7%', explique le broker.



Si Philips a subi une destruction de valeur d'environ 10 milliards d'euros depuis le rappel de produits du 21 avril, Jefferies estime qu'aucune valeur ne semble désormais reconnue à l'ensemble de l'activité soins connectés, ce qui lui paraît trop sévère.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.