Philips kon : Formation d'un consortium pour un parc éolien

L'entreprise de technologies de la santé a signé un accord paneuropéen sur l'énergie verte avec le brasseur Heineken, le fabricant de produits chimiques Nouryon et le groupe d'éclairage Signify pour obtenir de l'électricité renouvelable d'un parc éolien finlandais de 35 turbines, qui devrait être achevé en 2023.



Le contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 10 ans couvrira un volume équivalent à la consommation électrique de 40 000 ménages, ce qui permettra d'éviter plus de 230 000 tonnes d'émissions de CO2 par an, ont déclaré les entreprises.



