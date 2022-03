Philips kon : Feu vert de la FDA à la dernière version de Capsule

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi que la FDA américaine avait autorisé la dernière version de Philips Capsule Surveillance, sa plateforme d'intégration de dispositifs médicaux et de données pour les hôpitaux.



Cette solution permet la surveillance des signes vitaux et cliniques des patients, en reliant les dispositifs médicaux à leurs dossiers informatisés.



La plateforme est censée notamment améliorer la collaboration entre les équipes de soins.



L'équipementier néerlandais souligne que l'autorisation de la FDA va pouvoir ouvrir la voie à un déploiement généralisé de la plateforme au sein du système de santé américain.



