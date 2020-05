Philips kon : Feu vert de la FDA à des solutions ultrasons

(CercleFinance.com) - Philips annonce que la FDA des Etats-Unis lui a donné son feu vert pour la commercialisation d'une large gamme de solutions ultrasons, telles que l'échographe Lumify, pour la gestion des complications pulmonaires et cardiaques associées au Covid-19.



'Les solutions ultrasons de poche et portables en particulier sont devenues des outils appréciables pour les cliniciens traitant les patients atteints du Covid-19 du fait de leur capacité d'imagerie, leur portabilité et leur désinfection aisée', souligne-t-il.



