Philips kon : Étend sa collaboration avec Elekta

(CercleFinance.com) - Philips annonce s'être entendu aujourd'hui avec Elekta afin d'approfondir le partenariat stratégique existant entre les deux entités visant à faire progresser les traitements contre le cancer grâce à des solutions d'oncologie de précision.



La collaboration étendue s'appuie sur la coopération déjà fructueuse des deux sociétés dans le domaine en plein essor de la radiothérapie adaptative guidée par résonance magnétique (RM).



S'appuyant sur une collaboration plus approfondie, les deux partenaires vise offrir une expérience supérieure en matière de diagnostic et de traitements adaptatifs et personnalisés. Il s'agit aussi de proposer des traitements plus courts et plus précis avec, par conséquent, des coûts réduits, précise Philips.



