Philips kon : En recul après un arrêt de contrat aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Philips cède 1% à Amsterdam, le groupe de technologies médicales s'étant vu notifier par le gouvernement américain l'arrêt partiel du contrat d'avril dernier pour lui livrer 43.000 ventilateurs EV300 jusqu'en décembre prochain.



Le groupe néerlandais va achever ses livraisons pour ce mois, portant à 12.300 le nombre de ventilateurs livrés au stock national stratégique à fin août, en ligne avec le contrat. Ce seront donc 30.700 ventilateurs qui ne seront pas livrés.



S'il attend toujours un retour à la croissance et une rentabilité améliorée au second semestre, Philips anticipe maintenant pour l'année 2020 'une croissance des ventes comparables modeste avec une marge d'EBITA ajustée aux alentours du niveau de l'année dernière'.



