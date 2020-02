Philips kon : En passe de devenir neutre en CO2 cette année

(CercleFinance.com) - Philips est en voie de devenir neutre en CO2 cette année, ses installations américaines et néerlandaises étant désormais alimentées à 100% par de l'électricité renouvelable, a annoncé mardi le groupe néerlandais de technologies de la santé.



L'entreprise basée à Amsterdam a déclaré que ses opérations aux États-Unis étaient déjà alimentées par de l'électricité renouvelable provenant du parc éolien de Los Mirasoles au Texas.



À partir de 2019, deux parcs éoliens dans la province néerlandaise de Zélande, avec lesquels Philips a signé des contrats à long terme via son consortium d'achat d'électricité renouvelable avec DSM et Google, ont alimenté toutes les activités aux Pays-Bas.



Combiné au parc éolien du Texas, cela couvre environ la moitié de la demande totale d'électricité de l'entreprise.



