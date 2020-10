Philips kon : En forte hausse après les bénéfices trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société néerlandaise Philips a dépassé les estimations de ventes et de bénéfices au troisième trimestre, faisant grimper ses actions en début de matinée. Les actions sont en hausse de près de 3% à la Bourse d'Amsterdam.



L'entreprise, qui fabrique des produits allant des systèmes d'imagerie à ultrasons aux ventilateurs utilisés pour le traitement du Covid-19, a déclaré que ses bénéfices sont passés à 341 millions d'euros, contre 211 millions d'euros un an auparavant.



Les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts et amortissement (EBITA) ont atteint 769 millions d'euros, alors que les analystes s'attendaient à un EBITA ajusté de 630 millions d'euros.



Les ventes en comparable ont augmenté de 10 % à cinq milliards d'euros, contre un consensus de 4,8 milliards d'euros, la marge d'EBITA de la société s'étant améliorée de 0,3 point à 15,4 % des ventes.



Philips a également fourni de nouveaux objectifs financiers pour la période 2021-2025, visant une accélération de la croissance des ventes en comparable à 5-6%, avec une amélioration de la marge d'EBITA ajustée de 60-80 points de base en moyenne annuelle.



