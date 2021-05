Philips kon : Des innovations médicales disponibles en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'EuroPCR 2021, un événement virtuel qui se tient du 18 au 21 mai, Philips a annoncé aujourd'hui que ses innovations destinées à accompagner le parcours de soin des patients cardiaques étaient désormais disponibles en Europe.



Le groupe technologique néerlandais a ainsi présenté diverses solutions médicales, qu'il s'agisse de solutions d'imagerie, d'appareils, de logiciels ou de services.



'Chez Philips, nous envisageons des soins cardiaques personnalisés, efficaces et cliniquement intelligents qui génèrent des résultats optimaux tout au long du parcours du patient', a assuré Bert van Meurs, responsable des thérapies guidées par l'image chez Philips.



Philips a notamment présenté sa nouvelle plate-forme d'applications interventionnelles, IntraSight Mobile, qui permet aux cardiologues d'effectuer une imagerie par ultrasons intravasculaires, mais aussi d'OmniWire, un fil-guide de pression, ou encore un nouveau système laser plug-and-play dédié aux procédures d'athérectomie coronaire et périphérique.





