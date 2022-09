Philips kon : Dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Philips gagne 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Amsterdam, aidé par des propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 16 à 16,4 euros, sur l'action du groupe de technologies médicales.



Dans sa note de recherche, le broker met en avant des attentes qui 'correspondent mieux à la réalité', avec un changement dans le discours de marché pour inclure des risques de litiges et de la FDA, ainsi que des dégradations de 20% des consensus.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel