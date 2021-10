Philips kon : Credit Suisse abaisse nettement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur le titre Philips, avec un objectif de cours abaissé de 49 à 42 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les risques juridiques et financiers liés au rappel de produits lancé cet été par Philips. Pour rappel, le fabricant était alors confronté à des problèmes concernant la mousse insonorisante placée dans certains appareils de respiration: en se dégradant, celle-ci pouvait être ingérée par les utilisateurs, avec de potentiels risques sur leur santé.



A ce stade, Credit Suisse inclut une provision légale de 1,9 milliard d'euros, ce qui explique la baisse de son objectif de cours sur le titre.



L'analyste précise que Philips fera un point sur cette question au cours du 4e trimestre afin d'estimer les coûts potentiels après des tests portant sur les émissions potentiellement nocives de cette mousse.



L'analyste indique que la visibilité reste faible et ne voit d'ailleurs pas d'inflexion positive: les deux prochains trimestres resteront marqués par les nombreux remplacements et les réparations des produits liés au rappel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.